Vrouw geeft knietje aan overvaller bij scooterroof

(foto: Politie Zeeland - West-Brabant)

De overval gebeurde om 21:50 uur. Een man van ongeveer 20 jaar overviel de vrouw. Zij wist de overvaller nog een knietje in het gezicht te geven. Daarbij zou de overvaller gewond kunnen zijn geraakt. De man vluchtte met de scooter richting het Koopmansvoetpad.

Getuigen

De politie zoekt getuigen. De man is blank en sportief gebouwd en ongeveer 1.75 meter lang. Hij heeft kort, donkerblond haar dat aan de zijkanten is opgeschoren en draagt een snor. Hij droeg een donkere jas en broek. De scooter is zwart en van het merk Peugeot.