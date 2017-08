Atalanta, dagpauwoog, kleine vos gezien? Tellen maar

Blijft de atalantavlinder de nummer 1 in Zeeland, of neemt het grote koolwitje de koppositie over? Tijdens de jaarlijkse tuinvlindertelling wordt deze vraag beantwoord. Vanaf vanmorgen tot en met zondagmiddag wordt geteld.

Op zoek naar vlinders vlakbij (foto: Omroep Zeeland) De Vlinderstichting houdt dit jaar voor het negende achtereenvolgende jaar een telling waarvoor de hulp van vrijwilligers wordt ingeroepen. Ze worden gevraagd om in hun tuin een kwartiertje te tellen en de resultaten daarvan door te geven. Daarvoor is de gratis Vlindermee-app ontwikkeld. Op die applicatie voor de mobiele telefoon kan ook aan de hand van kenmerken de juiste naam voor de vlinder worden gevonden. Volgens de Vlinderstichting zijn de gegevens van de telling van groot belang. Met de gegevens kan beleid worden ontwikkeld voor de bescherming van vlinders. Top 3 Tuinvlinders in Zeeland 2016 1 Atalantavlinder 2 Grote koolwitje 3 Kleine koolwitje Atalantavlinder (foto: Pixabay) Lees ook: Atalanta houdt koolwitjes van eerste plek

Minder vlinders in Zeeland