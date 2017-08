Plannen voor zeker elf nieuwe particuliere zonneparken

Arçen Goossens uit Breskens woont in een flat. Vanaf het balkon wijst hij naar het dak van een bedrijventerrein verderop. "Daar op het dak van Transport Vooruit komen straks 300 zonnepanelen van onze nieuwe coöperatie." Goossens heeft ruim 3.000 euro geïnvesteerd in het project. "Ik geloof in duurzame energie. Bij onze vorige woning hadden we ook zonnepanelen. Hier in de flat heb ik geen eigen dak, en zo'n zonnecoöperatie is dan toch een uitkomst."

Meneer Goossens uit Breskens woont in een flat maar heeft straks toch zonne-energie. Dus doet hij mee in de coöperatie van Breskens (foto: Omroep Zeeland )

Zeeuws-Vlaming Adrie Neuféglise begeleidt verschillende van deze projecten, ook dat in Breskens. Hij adviseert, maar verhuurt zich ook om het proces te begeleiden. "Er komt heel wat bij kijken", zegt hij. Zelf stond hij aan de wieg van het eerste zonnepark in Zeeland dat via deze regeling werd opgezet: in Schoondijke liggen op het dak van het bedrijf Hydrauvision 300 panelen. Sinds eind januari leveren ze stroom, en tot nu toe is de productie hoger dan de verwachting.

Zeeland kwam wat later uit de startblokken, maar nu gaat het lopen." Ad Phernambucq, Zeeuws Klimaatfonds

Brouwershaven, Grijpskerke, Middelburg, Breskens en Hoedekenskerke zijn enkele plaatsen waar parken in oprichtings- of opstartfase zijn. In Oostburg gaat op 25 augustus een park stroom leveren. Neuféglise is ambitieus. Hij wil binnen drie jaar alleen al in Zeeuws-Vlaanderen twintig parken proberen op te zetten. "Dat moet kunnen, als mensen eenmaal weten dat het kan, dan komt er zeker draagvlak voor."

Door de hele provincie door zijn particuliere zonneparken in oprichting (foto: Omroep Zeeland )

Hoe werkt het? Burgers worden zelf energieproducent en nemen stroom af met forse korting op energiebelasting. Ze vormen een coöperatie en plaatsen gezamenlijk -vaak op dak van een bedrijf- de zonnepanelen. Eis is wel dat ze in hetzelfde postcodegebied wonen waar die panelen liggen, of daar tegenaan.

"Zeeland kwam wat later uit de startblokken, maar nu gaat het lopen", zegt Ad Phernambucq van het Zeeuws Klimaatfonds. Dit fonds stimuleert opwekking van duurzame energie en verstrekt ook subsidies (tien procent van de kosten van de technische installatie) aan postcoderoosprojecten. Maar omdat het fonds zelf ook afhankelijk is van subsidies zal dat niet eindeloos doorgaan. "Het is goed mogelijk dat we alle aanvragen in 2017 niet kunnen honoreren omdat het fonds in de loop van het jaar leeg raakt. In dat geval kan er weer een rem op de ontwikkeling van nieuwe postcoderoos projecten ontstaan.".