Film by the Sea eindigt met drama

De film vertelt het waargebeurde verhaal van de vriendschap tussen Koningin Victoria van Engeland (Judi Dench) en Abdul Karim (Ali Fazal), een jonge klerk uit India. Karim reist af naar Engeland om mee te werken aan het gouden jubileum van koningin Victoria. Tussen beiden blijkt een klik te zijn. Door die vriendschap gaat de koningin anders tegen de wereld aan kijken.

De regie is in handen van Stephen Frears. Frears was in 2003 te gast in Vlissingen tijdens het International Filmfestival Film by the Sea. De film is gebaseerd op het boek Victoria & Abdul: The True Story of the Queen's Closest Confidant van Shrabani Basu. De film zal vanaf 21 september in Nederland in de bioscopen draaien.

Film by the Sea is ontstaan in 1999 en trekt jaarlijks ruim 43.000 bezoekers naar CineCity in Vlissingen. De 19e editie van Film by the Sea vindt dit jaar plaats van 8 tot en met 17 september.