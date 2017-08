Wielrenner alsnog overleden na val bij Rilland

Wielrenner gewond na valpartij (foto: HV Zeeland)

De 48-jarige man uit Wuustwezel (B) reed vorige week woensdag rond 21.30 uur met zo'n twintig andere wielrenners op de Bathseweg. Terwijl hij links in de groep reed, raakte hij een andere renner en sloeg over de kop.

Op straat is hij eerst door een arts van de traumahelikopter behandeld en vervolgens naar het Erasmus MC in Rotterdam gevlogen. Daar is hij alsnog bezweken aan het letsel dat hij had opgelopen.

Lees ook: