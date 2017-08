Bulgaren opgepakt voor moord in Rilland

Kees van Schaik werd dood in zijn woning in Rilland gevonden (foto: HV Zeeland)

Op 20 maart werd het lichaam van Van Schaik gevonden in zijn woning aan de Hontestraat in Rilland. Al snel was duidelijk dat hij door een misdrijf om het leven was gekomen. Op de zolder van het huis werd ook een wietkwekerij aangetroffen waar net was geoogst.

Volgens het Openbaar Ministerie wijst alles erop dat het de Bulgaren te doen was om de hennep. Van Schaik werd zo ernstig mishandeld dat hij overleed.

Nederland heeft Italië gevraagd om de verdachten uit te leveren. Het is nog onduidelijk wanneer dit gaat gebeuren.

Ook Bulgaarse (21) opgepakt

Al eerder werd in ditzelfde onderzoek een 21-jarige Bulgaarse aangehouden. Het is onduidelijk wat haar rol zou zijn geweest. De vrouw werd op verzoek van de Nederlandse autoriteiten in juni in Bulgarije opgepakt en vorige maand uitgeleverd. Sindsdien zit ze vast in Nederland. De eerste zitting van de rechtszaak tegen haar staat op de rol voor 17 oktober.

