Luchtvaartdagen houden herinneringen WOII levend

Vliegeniers herdenken

Tijdens de luchtvaartdagen op vliegveld Midden-Zeeland is van alles te zien dat met vliegen te maken heeft. Van parachutisten tot bijzondere historische vliegtuigen, die alleen tijdens deze dagen in Zeeland te bewonderen zijn. Stichting Wings to Victory organiseert het evenement. De stichting heeft als doel om de vliegeniers uit de Tweede Wereldoorlog te herdenken die in Zeeland om het leven kwamen.

Kinderen genieten ook tijdens de luchtvaartdagen (foto: Wings to Victory)

Toekomstplannen

Volgens Hans Vergeer van de stichting Wings to Victory zijn er vergevorderde plannen om een eigen loods te bouwen om de vliegtuigen te stallen en de stichting onder te brengen. "We worden heel vaak gebeld door nabestaanden die via ons te weten komen wat er met hun grootvader of vader gebeurd is. Het is prachtig dat we die mensen daarmee kunnen helpen."