Harde wind zorgt voor vertraging opbouw Beachboom

"We moeten flink gas geven om alles op orde te krijgen voor morgen", vertelt organisator Pat Brondgeest. Er moet nog veel gebeuren. Al het licht en geluid moet nog opgehangen worden net als de decoratie. De afgelopen dagen heeft het team een poging gedaan om decoratie op te hangen, maar het merendeel is weer stuk gewaaid door de wind. In de namiddag is de wind wat gaan liggen waardoor het team een tweede poging waagde. Ondanks dat wordt het volgens Pat Brondgeest een korte nacht, maar "doel heiligt de middelen".

Weer op het strand

Beachboom is dit jaar weer een echt strandfeest, vertelt Brondgeest. "We hebben het feest een aantal jaren op het asfalt gehouden bij de Brouwersdam. Dat is logistiek een stuk makkelijker, maar we willen liever een mooi feest dan een makkelijk feest."

De zee is een belangrijk onderdeel van het festival. Vandaar dat het podium vlakbij de zee staat en verlicht wordt door verschillende lichtspots. Zodra het donker wordt zal de zee mooi uitgelicht worden wat volgens Brondgeest een betoverend zicht zou opleveren.

