Kippenboer Léon Jansen mag deel van eieren tóch verkopen

Eieren met de unieke code per stal (foto: Omroep Zeeland)

In het kippenbedrijf van Léon Jansen was het bestrijdingsmiddel Dega-16 gebruikt van leverancier Chickfriend. Een middel waarin de fipronil oorspronkelijk niet in hoort te zitten. Omdat het giftige middel in de kippen was aangetroffen werd heel zijn bedrijf geblokkeerd door de NVWA.

Voor 33.000 kippen bij het bedrijf geldt die blokkade dus niet meer. De 60.000 besmette kippen zijn nu op een speciaal dieet gezet, waardoor het giftige middel uit de kippen zou moeten gaan.

Nog geen toestemming

Ook de kippenbedrijven M'egg in Grijpskerke en J.C.P. Mol in Nisse waren de dupe. Deze bedrijven hebben nog geen vrijwaring gekregen van de NVWA. Volgens Piet Wouters van M'egg staan zijn stallen dichter bij elkaar dan die bij Ekoz. Hij hoopt dat hij in de loop van de week alsnog een vrijwaring krijgt voor het deel van de kippen dat niet besmet is.

Bij Mol was het fipronil gehalte zo hoog dat 11.000 kippen moeten worden geruimd. Volgens Mol wil de NVWA eerst dat alle besmette kippen en eieren van zijn terrein zijn verwijderd, voordat de NVWA hem goedkeuring geeft om de andere eieren te verkopen.

De schade is waarschijnlijk groter dan een aansprakelijkheidsverzekering zal uitkeren." Léon Jansen, eigenaar Ekoz

De kippenboeren vinden de regels van de NVWA onbegrijpelijk. De eieren krijgen per stal een unieke code. Daarom is ook via de codes zichtbaar welke eieren van een bedrijf besmet zijn. Toch heeft de NVWA bedrijven volledig geblokkeerd, dus ook de stallen die niet besmet waren. "Dat is wantrouwen richting de producent", reageert Léon Jansen van Ekoz. Volgens hem is de kans dat kippenboeren frauderen klein. "Ze kunnen precies zien hoeveel eieren er per stal uitkomen."

Aansprakelijk

Jansen heeft leverancier aansprakelijk gesteld voor de schade. Of hij daarmee uiteindelijk de schade vergoed krijgt, weet hij niet. "De schade is waarschijnlijk groter dan een aansprakelijkheidsverzekering zal uitkeren."

