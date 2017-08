Tolhoek verliest bergtrui in slotetappe

Tolhoek met de bergrtrui in Polen (foto: @LottoJumbo_road)

In de zware laatste etappe ging de winst naar Wout Poels terwijl de eindzege gevierd werd door Dylan Teuns. Tolhoek had zijn zinnen gezet op het veroveren van de bergtrui, en aangezien hij als koploper in dat klassement begon aan de slotetappe waren daar ook alle kansen toe.

Toch duurde de World Tour wedstrijd net een etappe te lang voor hem. Onderweg pakte Tolhoek nog wel drie punten maar dat was lang niet genoeg voor de eindzege. Hij eindigt in het bergklassement als tweede met 38 punten. De bergtrui in de Ronde van Zwitserland van vorig jaar, blijft zodoende zijn grootste prijs tot nu toe.

Over twee weken start de Vuelta in Spanje, en de kans is groot dat Tolhoek daaraan mee gaat doen. Hij zit in de twaalf koppige voorselectie en hoopt de laatste schifting te halen. Elke ploeg mag negen renners meenemen naar de start in het Franse Nimes op 19 augustus.