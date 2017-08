Drugslab gevonden in loods in Vlissingen

De politie heeft vanavond in Vlissingen een drugslab gevonden. Het laboratorium waar amfetamine in werd gemaakt, zat in een loods aan de Gildeweg.

Drugs (archief) (foto: Omroep Zeeland) Eerder vandaag vonden agenten een gestolen auto op het terrein van de loods. Die auto en de drugs zijn in beslag genomen. De politie is bezig het lab te ontmantelen. Er is nog niemand aangehouden.