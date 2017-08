11-jarige Indiër maakt alle Zeeuwen in met schaken

Volgens toernooidirecteur Hans Groffen is het heel bijzonder dat Praggnanandhaa aan de start verschijnt in Vlissingen. "Het is een van de grootste talenten ter wereld, en die heeft zelf contact opgenomen met ons. Waarschijnlijk door de vele Indiërs die we hier al gehad hebben. De hele schaakwereld kijkt hiernaar."

Nog nooit werd een schaker op een jongere leeftijd 'internationaal meester'. Praggnanandhaa was tien jaar en tien maanden oud. "Dat wil zeggen dat hij op deze leeftijd dus verder is dan mensen als Carlsen en Karjakin. Het betekent alleen nog niet automatisch dat hij wereldkampioen wordt, maar wel dat hij een goede schaker wordt."

Bij de traditionele openingssimultaan was het 11-jarige talent al zijn Zeeuwse opponenten de baas, niemand wist ook maar een remise af te dwingen. Zaterdagavond begint hij aan het HZ-schaaktoernooi, samen met meer dan 200 andere schakers uit binnen- en buitenland.