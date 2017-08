Drie Zeeuwse mountainbikers in WK-selectie

Anne Terpstra opgenomen in WK-selectie (foto: Orange Pictures)

Terpstra rijdt mee bij de Elite vrouwen, op het EK vorige week werd ze nog zevende. Bij de beloften is Vader deelnemer. Volgens bondscoach De Knegt heeft hij een goede kans om een medaille te pakken. "Vorig jaar in Tsjechië werd hij achtste en dit seizoen heeft hij zijn hele seizoen afgestemd op het WK."

Junioren

Van Dijke is als enige junior geselecteerd voor het wereldkampioenschap. Over hem zegt De Knegt: "Hij is een heel talentvolle jongen met veel ambitie en kan op het WK veel leren voor de toekomst."

Het wereldkampioenschap wordt gehouden in het Australische Cairns van 5 tot en met 10 september.