Dronken man ramt vangrail bij Nieuw- en Sint Joosland

Een dronken automobilist is afgelopen nacht gewond rond 4.20 uur geraakt toen hij op de A58 bij Nieuw- en Sint Joosland tegen de vangrail was beland. De 45-jarige Vlissinger is met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht.

Man rijdt op vangrail bij Nieuw- en Sint Joosland (foto: Omroep Zeeland) Bloedproef Daar moest hij een bloedproef ondergaan. De 30-jarige vrouw uit Vlissingen die naast hem in de auto zat is onderzocht door ambulancepersoneel. De beschadigde auto is weggesleept.