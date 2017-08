'Dode' blijkt dronken drugsdealer

In Terneuzen is vannacht een gewonde dronken drugsdealer op straat gevonden. De politie kreeg rond 4.20 uur de melding dat er een dode man in de Beethovenstraat zou liggen.

Politie (archief) (foto: Omroep Zeeland) Toen agenten arriveerden was de man niet aanspreekbaar en rook hij naar alcohol. Hij had een hoofdwond. Nadat hij weer was bijgekomen werd hij door ambulancepersoneel onderzocht. In een tas van de man werden drugs gevonden. Ook had hij een weegschaaltje en drugszakjes bij zich.