Joannathan Duinkerke pakt brons op WK

Wielrenner Joannathan Duinkerke uit Kapelle is op de wegwedstrijd tijdens het WK wielrennen voor renners met een verstandelijke beperking derde geworden. Duinkerke zat mee in de ontsnapping maar moest het uiteindelijk in een sprint voor de tweede plek afleggen tegen de Fransman Jeremy Texeira Pereira. Lars de Jong uit België pakte het goud op de wegwedstrijd in Assen.

Joannathan Duinkerke (foto: Omroep Zeeland) Op de laatste kasseistrook viel De Jong aan, Duinkerke kon in eerste instantie nog volgen maar moest de Belg uiteindelijk toch laten gaan. Hierop zat de Zeeuwse renner samen met de Texeira Pereira in de achtervolging. Duinkerke besloot met de Fransman samen te werken om een podiumplaats veilig te stellen. In de slotfase speelde die inspanning bij Duinkerke mee waardoor hij naar een derde plek reed. Meer succes Eerder wist de renner uit Kapelle ook al op het podium te komen, in de ploegentijdrit werd hij samen met zijn ploeggenoot Davy Mertens tweede. Vorig jaar pakte hij nog de wereldtitel op dat onderdeel. In de individuele tijdrit kwam Duinkerke niet verder dan een vijfde plek.