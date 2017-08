Opnieuw zege voor Van de Beek in Havenwedstrijd

Havenwedstrijd Breskens (foto: Omroep Zeeland)

De wedstrijd, altijd georganiseerd rondom de Visserijfeesten in Breskens, gaat over 3000 meter in open water. Van de Beek won de 78e editie in een tijd van 40.29'14" Hiel, ook van ZC Koewacht, was een halve minuut langzamer. Angelo de Meyer speelde in tegenstelling tot de vorige jaren geen rol in de strijd voor het podium, de Belg kwam ruim zeven minuten na Van de Beek binnen.

Dames

Simone de Rijcke uit Hulst was de snelste vrouw in Breskens. De zwemster van ZC Koewacht won in een tijd van 39.24'56". Josine van Dorsselaer kwam op ruim zeven minuten achterstand als tweede binnen. Kirsten Walraven van De Zeeuwse Kust completeerde het podium.