Actie tijdens Visserijfeesten voor Zeeuws-Vlaamse middelbare scholen

Actie tijdens de Visserijfeesten in Breskens (foto: Omroep Zeeland)

Tien vrijwilligers proberen zoveel mogelijk handtekeningen in te zamelen voor de petitie 'behoud middelbare scholen Zeeuws-Vlaanderen. Om het probleem op de agenda van de Tweede Kamer te krijgen zijn er in totaal 40.000 nodig en tot nu toe blijft de teller steken op 5.000.

Birgitte Tjarks uit Terneuzen startte de petitie vorige maand. "Wanneer bijvoorbeeld het Zwin College in Oostburg zou verdwijnen, moeten sommige leerlingen drie uur per dag in de bus naar een school in Terneuzen. Dat kan toch niet!" Tjarks begon de actie na een blog die ze schreef op haar pagina 'Zeeuws Meisje'. Het leverde zoveel reacties op dat ze de petitie is gestart. Bij het binnenhalen van de handtekeningen wordt ze gesteund door raadsleden, Zeeuws-Vlaamse leraren en leerlingen van middelbare scholen.

Afgelopen week werd bekend dat er een speciale commissie gaat onderzoeken welke kansen er zijn voor het voortgezet onderwijs in Zeeuws-Vlaanderen. Deze 'taskforce' heeft als doel om de onderwijs voor Zeeuws-Vlaanderen te waarborgen. De drie gemeenten in Zeeuws-Vlaanderen, de provincie en de ministeries van Binnenlandse Zaken en Onderwijs zijn erin vertegenwoordigd.

In Zeeuws-Vlaanderen zijn vier middelbare scholen.

- Reynaertcollege (Hulst) - 1300 leerlingen

- De Rede (Terneuzen) - 1000 leerlingen

- Zeldenrust-Steelantcollege (Terneuzen) - 1500 leerlingen

- Zwin College (Oostburg) - 864 leerlingen

Scholen met 1200 leerlingen kunnen financieel het hoofd boven water houden. De Rede en het Zwin College zitten nu onder die grens. Ook het Reynaertcollege dreigt de komende jaren onder die grens te komen. Het Zwin College in Oostburg werd vorige maand onder toezicht gesteld vanwege de slechte financiële situatie van de school. De Inspectie van Onderwijs houdt het komende jaar het Zwin College extra in de gaten.

