Veel rook bij brand schuurtje Middelburg

In Middelburg heeft aan het eind van de middag brand gewoed in een schuurtje aan de Bree. Er was veel rookontwikkeling.

Brandweer (foto: oz) De brandweer heeft twee bluswagens en een hoogwerker naar de brand gestuurd. Iets na vijven gaf de officier van dienst het sein brand meester. Daarna begon de brandweer met nablussen. De oorzaak van de brand is nog niet bekend.