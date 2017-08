1200 mosselfans in de rij voor eerste fandag

Met een bezoekje aan de mosselveiling, een mosselfabriek en een vaartocht over de Oosterschelde werd de 1200 fans verteld hoe de mosselen vanuit de Oosterschelde op hun bord belanden.

De mosselfandag werd tot 2015 georganiseerd door de stichting Vriend van de Mossel, maar toen de stichting eind 2015 werd opgeheven kwam er ook een eind aan de jaarlijkse fandag.

In eerste instantie was het de bedoeling van de mosselsector om de organisatie van de fandag vorig jaar al over te nemen, maar de TTX-affaire gooide roet in het eten. Het TTX-gif zorgde voor grote leveringsproblemen, nadat een aantal natte voorraadkamers gesloten waren.

1200 bezoekers

Mensen die naar de fandag wilden komen, moesten zich van tevoren aanmelden. En een dag nadat de aanmeldingen open waren gezet, was de limiet van 1200 bezoekers al bereikt, volgens Tilly Sintnicolaas van het Mosselbureau dat de promotie van de Zeeuwse mossel verzorgt.

Ondanks dat Yerseke over twee weken wederom in het teken staat van het zwarte goud tijdens de Mosseldag, is er toch voor een andere dag gekozen om de fans te verwelkomen. "Op de mosseldag komen makkelijk 30.000 mensen af en die kan je dan toch niet zo makkelijk inlichten en informeren dan dat we dat vandaag kunnen doen, met 1200 bezoekers", zegt Sintnicolaas.