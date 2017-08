Oefenvoetbal: winst voor Vlissingen en GOES, Hoek gelijk

Ibrahim Eryürük benut een penalty voor VC Vlissingen (foto: Omroep Zeeland)

Vlissingen

Na de winst in de eerste oefenwedstrijd (1-0 zege op SteDoCo) wist Vlissingen ook het tweede voorbereidingsduel te winnen. Op het kunstgrasveld aan de Irislaan versloeg de thuisploeg Tweede Divisie-club GVVV met 2-1. De 1-0 werd gescoord door Ibrahim Eryürük, hij benutte een strafschop. Tien minuten voor de rust verdubbelde Steve Schalkwijk de score. In de tweede helft bepaalde Roy Terschegget de eindstand op 2-1.

Dinsdag speelt Vlissingen de volgende oefenwedstrijd, dan is Jong FC Antwerp de tegenstander.

Hoek

Hoofdklasser Hoek is in de oefencampagne nog ongeslagen, tegen Deinze uit België werd met 1-1 gelijkgespeeld. Hoek kwam na rust nog achter maar de nieuwe aanwinst Sidy Ceesay stelde in de 70e minuut orde op zaken. Eerder oefende de Zeeuws-Vlaamse club al tegen Philippine (1-3) en de Belgische clubs Blankenberge (5-0) en Sint Gillis Waas (2-0).

Woensdag speelt Hoek de volgende oefenwedstrijd. FC Dordrecht komt dan naar sportpark Denoek.

Hoek speelde een oefenwedstrijd tegen Deinze (foto: Sjaak van der Salm)

GOES

GOES oefende in juli al tegen eredivisieploeg Sparta Rotterdam (10-0 nederlaag), maar daarna begon de voorbereiding pas echt voor de nieuwbakken hoofdklasser. De eerste oefenwedstrijd speelde de club vanmiddag tegen hoofdklasser Zwaluwen. Na twintig minuten spelen kwam de ploeg van trainer Rogier Veenstra op voorsprong door een goal van Daniël Wissel. Remon de Vlieger scoorde voor de rust nog uit een strafschop. Zwaluwen bepaalde via Jesper Gudde in de tweede helft de eindstand op 1-2.

De volgende oefenwedstrijd voor GOES is op 20 augustus dan spelen ze tegen Zeelandia Middelburg.