Cliënt zorgwoning neergestoken door medebewoner

Een 37-jarige bewoner van een instelling voor begeleid wonen in Oostburg heeft zaterdag een medebewoner neergestoken. De steekpartij vond rond 19.00 uur plaats in de Burgemeester Gratamastraat. De man is aangehouden.

Bij een steekpartij in Oostburg is een gewonde gevallen (foto: HV Zeeland) Het slachtoffer, een 39-jarige man, raakte ernstig gewond bij de steekpartij, maar was volgens de politie aanspreekbaar. Hij is met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht.