De separeercel en kartonnen po zijn verleden tijd bij Emergis

Patiënten die in een psychische crisis terecht komen en daarvoor opgenomen moeten worden komen terecht op de HIC (High and Intensive Care). Op dit moment is daar plek voor dertig mensen. Op de nieuwe afdeling is nog maar plaats voor 23 patiënten. "We maken de groep iets kleiner en schalen op in personeel. Daarmee leggen we de nadruk op één op één contact met patiënt en begeleider", vertelt manager acute zorg Linda Goense.

Meer contact

De extra aandacht moet ervoor zorgen dat mensen die in crisis zijn, niet meer afzakken naar een niveau waarop ze nu (gedwongen) in een separeercel terecht komen. "Door nog meer het contact te leggen tussen verpleegkundigen en patiënten hopen we op tijd in te springen op mogelijke escalaties, waardoor we mensen niet meer op hoeven te sluiten in een cel. Dat vinden we inhumaan en daar willen we nu vanaf", zegt Goense.

Separeren is inhumaan. Je zou er zelf een probleem van krijgen. Je zit in een crisis en dan word je nog opgesloten ook. " Linda Goense - manager acute zorg Emergis

Intensive Care

Mocht iemand toch tot zichzelf moeten komen, dan kan dat straks op de intensive care. Daar komen drie bedden voor mensen die even in een omgeving moeten zijn met minder prikkels. Dat is de tussenstap. "De patiëntenkamers hebben een normaal bed, in tegenstelling tot de separeercel waar je op een matras op de grond ligt. Separeren willen we voorkomen. Je zit al in crisis en dan word je ook nog opgesloten als het niet goed met je gaat. Je zou er bijna een probleem aan overhouden. Door mensen in een vriendelijkere sfeer te plaatsen hopen we te voorkomen dat we ze op moeten sluiten", zegt de manager.

Extra Beveiligde Kamers

De afdeling krijgt wel twee Extra Beveiligde Kamers (EBK) die worden gebruikt in uiterste nood. Als zelfs de behandeling op de intensive care geen soelaas biedt, dan kunnen patiënten hier verblijven. "Het zijn de oude separeercellen die we verbouwen. Nu, in de separeercel, krijg je enkel een matras, een deken, een kussen en een kartonnen po om je behoefte op te doen. In deze ruimte komt een wc ingebouwd in de muur, zodat mensen zichzelf er niet mee kunnen verwonden", legt de manager uit. Het is de bedoeling dat de deur open blijft. Dat betekent dat in de ruimte ervoor altijd een verpleegkundige is die er voor de patiënt kan zijn. Je zit dan dus niet meer opgesloten zoals dat nu het geval is.

De separeercel van Emergis zoals hij nu nog wordt gebruikt (foto: Omroep Zeeland)

De verbouwing en veranderingen in de behandeling is een nieuwe weg die Emergis, samen met andere geestelijke gezondheidsinstellingen in Nederland inslaat. Ze willen een humanere behandeling van mensen die psychische hulp nodig hebben. De vernieuwde afdeling gaat begin september open voor patiënten.