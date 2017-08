'Wielertalenten' testen behendigheid tijdens KidsGiro

De KidsGiro is onderdeel van de jaarlijkse toertocht Giro di Schouwen-Duiveland. Tijdens de KidsGiro leerden de jonge fietsers vooral fietsbehendigheid. De kinderen reden over een parcours met bulten en schansen.

De KidsGiro is onderdeel van De Giro di Schouwen-Duiveland. Het evenement startte in 2010 toen de wielerwedstrijd Giro d'Italia door Zeeland reed. De toertocht trekt inmiddels deelnemers uit heel Zeeland. Ruim 700 toerfietsers reden vandaag mee over afstanden van 25, 50 en 100 kilometer.