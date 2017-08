Honderden zeiltalenten strijden op Grevelingenmeer

De Nederlandse ploeg strijdt in Bruinisse ook mee om de prijzen, maar er zit geen enkele Zeeuwse zeiler in de boot. "Dat is natuurlijk heel jammer", zegt Anny Huuskes van de organisatie. "We kunnen in het zeilen sowieso wel aanwas gebruiken. Er is sprake van vergrijzing en dan met name in Zeeland. Met dit WK op het Grevelingenmeer hopen we ook kinderen enthousiast te maken."

240 zeilers uit elf verschillende landen vechten vanaf vandaag op het Grevelingenmeer om de wereldtitel in het Cadet zeilen. Dat WK wordt gevaren in kleine bootjes met deelnemers die onder de 18 jaar moeten zijn. En ze komen uit alle windstreken. Van Argentinië tot Rusland en van Tsjechië tot Australië.. De wedstrijden worden tot en met vrijdag gehouden, waarbij de woensdag waarschijnlijk de rustdag is. Dat heeft ook te maken met het weer en de wind. Er zou geschoven kunnen worden met de rustdag. In totaal moeten minstens twaalf wedstrijden worden gevaren om het WK geldig te verklaren.