Van Drongelen maakt eerste minuten voor HSV

Van Drongelen maakt eerste minuten voor HSV (foto: @HSV)

Rick van Drongelen heeft zijn officieuze debuut gemaakt voor zijn nieuwe club Hamburger SV. De 18-jarige verdediger uit Axel kwam in de zeventigste minuut in het veld voor Kyriakos Papadopoulos. De wedstrijd eindigde uiteindelijk in een 1-1 gelijkspel tegen Espanyol uit Spanje.

Eerder op de dag werd Van Drongelen gepresenteerd aan het publiek. Het was namelijk de open dag. Volgende week zondag kan Van Drongelen zijn officiële debuut maken. Hamburger SV neemt het dan op tegen VFL Osnabrück in de strijd om de DFB Pokal, de nationale beker van Duitsland. Positieve trainer Na afloop van het duel sprak HSV trainer Markus Gisdol nog positieve woorden over Van Drongelen: "Hij heeft vandaag laten zien dat hij niet alleen een talent is, maar ook gewoon goed is. Heeft mij enorm bevallen." Deze week werd bekend dat Rick van Drongelen een transfer maakte van Sparta Rotterdam naar Hamburger SV. Bij zijn nieuwe club tekende de verdediger een contract voor vijf seizoenen en gaat hij spelen met rugnummer 4. Lees ook: Van Drongelen tekent vijfjarig contract bij HSV

