In stilte zwieren, zwaaien en rondjes draaien

Maar niet alle bezoekers hadden door dat de kermis was aangepast. Zo hadden vader Rudy en dochter Amy uit Nieuw- en Sint Joosland het pas door nadat ze erop gewezen werden. Zij vonden het een uitkomst, want die verschillende muziekstijlen door elkaar die normaal op de kermis gedraaid worden, vinden ze verre van ideaal.

En ook het oudere echtpaar Adri en Bernhard uit Gilze-Rijen viel het in eerste instantie niet op dat de muziek uit stond. Wat hun betreft mag iedere kermis elke dag zonder muziek draaien. Want volgens hun is dat ook ideaal voor mensen van hun leeftijd.

Minder angstaanjagend

Alle kermisexploitanten deden mee en pasten hun attracties aan, zelfs het spookhuis. De exploitant vindt het niet meer dan normaal om het deze middag wat rustiger aan te doen: "Wat zijn nou twee uurtjes op een hele kermis. En als we hiermee mensen een plezier kunnen doen die normaal nooit komen, dan moeten we dat gewoon doen."

Hij denkt wel dat de prikkelarme kermis hem geld kost, maar hoeveel durft hij niet in te schatten. "Ik denk wel dat er nu mensen wegblijven, maar aan de andere kant; die zitten nu misschien wel op het terras en blijven daardoor langer hangen en doen aan het einde van de dag alsnog een paar rondes.

Op de kermis draaiden alle attracties zonder muziek en lichtflitsen (foto: Omroep Zeeland)

Het is de tweede keer dat er op de kermis in Middelburg een zogenoemde prikkelarme middag werd gehouden. Vanaf de opening om 13.00 uur tot 15.00 uur pasten de exploitanten hun muziek en lichten aan. Daarna ging de muziek weer harder.

Middelburg is vooralsnog de enige kermis in Zeeland die een speciale middag voor autistische en verstandelijk beperkte kinderen organiseert. Maar als het aan CDA-raadslid Jos van Ginneken uit Terneuzen ligt, krijgen alle kermissen in die gemeente ook een prikkelarme middag. Een besluit daarover is nog niet genomen. De kermis in Terneuzen kent wel al sinds 2015 een 'happy day' speciaal voor cliënten van Stichting Tragel.