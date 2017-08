Jumpin de Weel is prooi voor Dave Maarse

Finale Jumpin De Weel (foto: Omroep Zeeland)

In de finale van het paardensportevenement sprongen de deelnemers over hindernissen van 1.40 hoog. Maarse deed 48 seconden over de barrage. Hij was de eerste die in actie kwam en de rest van het deelnemersveld beet de tanden stuk op de tijd van Maarse. De tweede plek was voor Delphine Klopper. Zij was de enige ruiter die ook foutloos bleef, maar ze was tien seconden langzamer.

Beste Zeeuw

De beste Zeeuw werd Jil Buijze met zijn paard Venus, hij mocht net niet meedoen aan de barrage omdat hij als tiende eindigde in de finale. De Baarlander wist vorig jaar de wedstrijd in Nisse nog te winnen. Toen won hij een auto.