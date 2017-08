Zeeland wordt wakker: ontruiming, paarden en prikkels

(foto: Omroep Zeeland)

Frietfabriek McCain in 's-Heer Arendskerke is vannacht ontruimd vanwege een klein gaslek. Het automatische gasalarm was afgegaan nadat een te hoge ammoniakwaarde was gemeten. Na onderzoek bleek dat er een "heel klein pufje" ammoniak was gelekt.

Jumpin de Weel is prooi voor Dave Maarse (foto: Omroep Zeeland)

Jumpin de Weel

Dave Maarse heeft de zestiende editie van Jumpin' de Weel gewonnen. In de finale bleef hij foutloos en zette hij met zijn paard Valentino Z de snelste tijd neer in Nisse. Maarse was oppermachtig want hij pakte ook het brons.

Op de kermis draaiden alle attracties zonder muziek en lichtflitsen (foto: Omroep Zeeland)

Prikkelarme kermis

De volumeknop op de kermis in Middelburg ging gistermiddag fors naar beneden. Daarmee kwam de kermis tegemoet aan kinderen met autisme of een verstandelijke beperking. Zij hebben vaak last van de vaak harde muziek en de vele lichteffecten.

Is dit de nieuwe Tom Dumoulin? (foto: Omroep Zeeland)

Kindergiro

Op Schouwen-Duiveland legden gisteren wielertalenten een behendigheidsparcours af, de zogenaamde KidsGiro. Het parcours was onderdeel van de Giro di Schouwen-Duiveland. Zo'n 700 - volwassen - fietsers deden aan die toertocht mee.

Rick van Drongelen tekent voor vijf jaar in Hamburg (foto: @HSV)

Debuut Van Drongelen

Rick van Drongelen heeft zijn officieuze debuut gemaakt voor zijn nieuwe club Hamburger SV. De 18-jarige verdediger uit Axel kwam in de zeventigste minuut in het veld voor Kyriakos Papadopoulos. De wedstrijd eindigde uiteindelijk in een 1-1 gelijkspel tegen Espanyol uit Spanje.

Het oogsten is volop aan de gang in onze provincie, zoals hier in de Wilhelminapolder (foto: Jaap Dorleijn | Verzeeuwigd)

Het weer

Na het optrekken van een plaatselijk mistbank is het vandaag mooi weer met veel zon. Met name vanmiddag zien we soms ook wat bewolking maar het blijft aangenaam zomerweer. De zuid- tot zuidwestenwind wordt matig en de temperatuur stijgt naar zo'n 21 tot 24 graden. Vanavond en vannacht blijft het vrij helder. Het koelt af naar 13 tot 15 graden en er staat weinig wind.