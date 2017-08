Frietfabriek McCain ontruimd vanwege 'pufje' ammoniak

Frietfabriek McCain in 's-Heer Arendskerke is vannacht ontruimd vanwege een klein gaslek in een rubber dat de koelcellen afsluit. Rond 00.30 uur ging het automatische gasalarm af.

(foto: Omroep Zeeland) Volgens de veiligheidsregio mat een van de vaste meters bij McCain een iets te hoge waarde ammoniak. Het is een vaste procedure om dan het bedrijf te ontruimen. Na onderzoek bleek dat er een "heel klein pufje" ammoniak was gelekt precies onder de meter. De frietfabriek heeft daartegen maatregelen genomen en houdt de situatie in de gaten.