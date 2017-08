Schepen urenlang vast door storing bij Zandkreeksluis

De sluizen worden bediend vanuit het Topshuis bij Neeltje Jans (foto: Rijkswaterstaat)

De storing begon gisteren rond 14.45 uur en duurde tot ongeveer 19.30 uur. Het is bij Rijkswaterstaat niet duidelijk waardoor de storing werd veroorzaakt. "Dat zal wel geëvalueerd worden door de aannemer die is opgeroepen om de storing te verhelpen", zei De Feijter in Zeeland komt thuis op de radio.

Bediening

Volgens Rijkswaterstaat is er gisteren overgeschakeld van de automatische bediening in het Topshuis bij Neeltje Jans naar de handmatige bediening. Waarschijnlijk is daar iets bij misgegaan.

"Het was behoorlijk vervelend voor mensen. Er konden ook geen schepen vanaf het Veerse Meer naar de Oosterschelde of andersom", aldus De Feijter.