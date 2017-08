Knuffelen met koeien: op deze camping doen ze het al jaren

De koeienworkshop behelst meer dan louter het aaien van koeien. De kinderen en hun ouders krijgen eerst uitleg over de koe en haar producten, er wordt verschillende soorten yoghurt, vla en kaas geproefd en daarna mogen de kinderen achter boerin Lucretia richting de koeien.

In het weiland knuffelen met koeien (foto: Omroep Zeeland )

Niet alle koeien willen geaaid worden. Als ze hun kop de lucht in gooien als je te dicht in de buurt komt is dat een teken dat de dame in kwestie niet gediend is van een knuffelsessie. Een liggende koe is meestal wel genegen tot knuffelen, voor kinderen is het dan ook makkelijker om de koe te omhelzen.

koe Carola vindt het heerlijk om geaaid te owrden (foto: Omroep Zeeland )

De koeienworkshop in Gapinge wordt elke donderdagochtend gehouden tijdens de zomermaanden bij minicamping Dorpszicht in Gapinge.