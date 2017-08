Vakantiewoningen: steeds meer en steeds duurder

(foto: OZ)

De toegenomen belangstelling is volgens de NVM voor een belangrijk deel te verklaren door de rentestand. Geld op de bank levert zo weinig rendement op dat mensen liever kiezen voor een investering in stenen. Dat zijn niet alleen Nederlanders, de vraag vanuit Duitsland en België is ook groot.

Het aantal verkopen in Nederland van recreatiewoningen steeg in 2016 met 20 procent, vergeleken met het jaar ervoor. Met de nieuwbouw van 1.200 vakantiehuizen werd een record gebroken.

Bijna alle Nederlandse recreatiewoningen (95 procent) staan op een recreatiepark. In totaal gaat het om ruim 65.000 woningen op zo'n 270 vakantieparken. Deze grootschalige parken met vaak veel voorzieningen worden uitgebaat door grote verhuurorganisaties als onder meer Roompot, Center Parcs en Landal.

Stijgende prijzen

De gemiddelde transactieprijs van een recreatiewoning lag in 2016 ruim boven de 140.000 euro. Dat is 4 procent hoger dan in 2015. De verwachting is dat de prijzen komende jaren verder zullen stijgen, de NVM houdt rekening met zo'n 10 procent.

