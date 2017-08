Trekt cultuurtempel Veere wel genoeg publiek?

Ontwikkelingsbureau XPEX voorziet een bezoekersrijke toekomst voor de Grote Kerk. In een brochure wordt uitgelegd dat er met hoogwaardig cultureel aanbod 50.000 tot 70.000 betalende toeschouwers naar de kerk gaan komen vanaf 2018. Een lichtfestival, klassieke muziek, een fototentoonstelling en een inwonend kunstenaar moeten het eerste jaar voor 36.000 betalende bezoekers verwacht.

Verbouwing

De gemeenteraad heeft toestemming gegeven om éénmalig 280.000 euro in het project te stoppen en structureel 25.000 euro per jaar, voor een periode van drie jaar. Ook wordt er gerekend op 25.000 euro subsidie van de provincie. Daarnaast moet de Stichting Exploitatie Grote Kerk Veere (SEGKV) in de komende jaren 300.000 tot 500.000 euro per jaar aan fondsen bijeen zien te krijgen om de kosten te dekken, en is er ook nog 900.000 euro nodig voor de verbouwing van de kerk.

Als de financiën al na een jaar niet rond komen, gaat de gemeenteraad wat ons betreft niet bijspringen." Mineke Bierens, VVD Veere

Concrete aanvragen voor die fondsen zijn nog niet gedaan, want de stichting is nog in oprichting. Na drie jaar moet, volgens het raadsvoorstel, de SEGKV zichzelf kunnen bedruipen. Wat de consequenties zijn als het na deze periode niet is gelukt, is niet duidelijk. Mineke Bierens van de VVD in Veere is in ieder geval duidelijk: "Als de financiën al na een jaar niet rond komen, gaat de gemeenteraad wat ons betreft niet bijspringen."

De Grote Kerk in Veere wordt dé cultuurtempel van Zeeland (foto: Omroep Zeeland)

Vanuit Veere worden de plannen toegejuicht, maar er worden ook vraagtekens gezet. Tiny Polderman woont al dertig jaar naast de kerk en heeft initiatieven zien komen en gaan. Zij gelooft niet dat het aanbod dat in de brochure staat tienduizenden bezoekers garandeert: "Walcheren is wat dat betreft een uithoek. We hebben prachtige dingen hier, en het is maar zelden dat het afgeladen vol is."

Eerst zien, dan geloven. We zijn positief kritisch." Jan Paul Loef, Stadsraad Veere

"Eerst zien, dan geloven", zegt Jan Paul Loef namens de Stadsraad Veere. "We zijn positief kritisch". Hij benadrukt dat het aanbod dermate goed moet zijn om mensen van buiten de provincie over de streep te trekken om in de auto te stappen en naar Veere te rijden. Het huidige aanbood is daarvoor in zijn ogen niet volledig geschikt.

Grote Kerk in Veere (foto: Omroep Zeeland)

Willem Kniknie is directeur van Muziekpodium Zeeland, dat al tien jaar de Grote Kerk beheert. Zijn Muziekpodium ruimt het veld voor de plannen. Ook hij zet vraagtekens bij de verwachtingen. "We trekken hier 15.000 tot 20.000 bezoekers per jaar, tegen een prijs van 2 euro. Als dat straks 10 euro of meer wordt, dan weet ik niet of die mensen dat willen betalen."

Toch juicht hij het plan toe. Hij twijfelt wel over de voorgestelde programmering. "In het begin was sprake van kunstenaars als Anish Kapoor en Ai Weiwei. Daar willen mensen veel geld voor betalen. Ik denk niet dat dit bij de huidige tentoonstellingen het geval is."

(foto: Omroep Zeeland)

Verantwoordelijk wethouder Molenaar begrijpt de twijfels, maar staat voor de volle 100% achter de plannen. Hij beseft dat de begroting voor het leeuwendeel bestaat uit verwachtingen en aannames, maar gaat er van uit dat de stichting diverse fondsen weet te overtuigen om meer dan 300.000 euro in 2018 over te maken voor de programmering.

We nemen bewust een risico met dit plan, want wij zijn er van overtuigd dat deze programmering de benodigde betalende bezoekers zal trekken vanuit heel het land." René Molenaar, wethouder Veere

De voorwaarde daarvoor is wel dat ook Veere de portemonnee trekt om te laten zien dat het menens is. "We nemen bewust een risico met dit plan, want wij zijn er van overtuigd dat deze programmering de benodigde betalende bezoekers zal trekken vanuit heel het land".

Cijfers uit de begroting Grote Kerk Veere