Bende actief in Zeeland: opnieuw buitenboordmotoren gestolen

Opnieuw zijn er afgelopen nacht buitenboordmotoren gestolen uit een Zeeuwse jachthaven. Deze keer waren de dieven actief bij Jachthaven Oranjeplaat in Arnemuiden. In totaal zijn drie buitenboordmotoren gestolen. Ook is er uit de haven een boot meegenomen.

(foto: Omroep Zeeland) De laatste tijd vinden vaker van dit soort diefstallen plaats. De politie raadt mensen aan hun buitenboordmotor 's nachts te verwijderen en achter slot en grendel op te bergen. Georganiseerde bende Volgens Willem-Jan Uytdehage van de politie is een georganiseerde bende actief, hoogstwaarschijnlijk vanuit het buitenland. "Meestal gaat het om enkele mensen die van tevoren de haven verkennen. 's Nachts komen ze terug om buitenboordmotoren te plunderen. Die kunnen per stuk 8.000 euro opleveren. Soms nemen ze ook andere waardevolle spullen mee die ze toevallig tegenkomen in de boot." De politie adviseert om de serienummers van de motoren vast te leggen op www.stopheling.nl. Op deze manier kan een gestolen buitenboordmotor eenvoudiger worden opgespoord als deze te koop wordt aangeboden. De politie werkt samen met de havenmeesters om deze diefstallen te voorkomen en te onderzoeken.