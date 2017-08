Zeeuwse stranden zijn opvallend schoon, actie levert 750 kilo afval op

(foto: Stichting de Noordzee)

Tijdens de strandschoonmaakactie wordt de hele Nederlandse kust schoongemaakt. "In vergelijking met andere stranden, zijn de Zeeuwse stranden opvallend schoon", vertelt Floris van Hest van de organisatie. "Dat komt voornamelijk doordat de Zeeuwse gemeentes hier flink inzetten op het schoon houden van de stranden. Maar we hebben natuurlijk liever dat het vanuit de mensen zelf komt. Het is de bedoeling dat de strandbezoekers zelf het strand schoonhouden."

Eindpunt Zandvoort

Vorige week dinsdag is de Boskalis Beach Cleanup Tour begonnen vanuit Cadzand en vanuit Schiermonnikoog. Vrijwilligers lopen in verschillende etappes naar elkaar toe. Op 15 augustus komen de twee routes bij elkaar in Zandvoort.

