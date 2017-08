Naaktrecreanten verlaten verdrietig hun vaste stek

Emotioneel

Corrie Neijenbuur staat al 25 jaar op de camping. "We hebben hier wat stenen gesjouwd," zegt ze. Vroeger toen er nog gezamenlijk friet werd gebakken vond ze het eigenlijk gezelliger. Met pijn in het hart verlaat ze haar vertrouwde stek. Neijenbuur verhuist nog wel mee naar de nieuwe locatie - de Schone Waardin - die ongeveer een kilometer verderop ligt, maar als tachtiger verwacht ze niet daar nog veel mee te maken. "Ik vind het heel moeilijk", zegt ze geëmotioneerd.

Self made

De camping van Naturistenvereniging Zeelandia in Ritthem bestaat al sinds medio jaren zeventig. Wat begon bovenop een kale voormalige vuilnisbelt is uitgegroeid tot een volwaardige natuurcamping met veel groen, rust en ruimte. Dat heeft veel werk gekost. De naturisten, allen leden van de vereniging, hebben alles zelf aangelegd. Vroeger was er niets. Evelien Goedbloed, al 33 jaar naturist op de camping, weet dat nog goed: "Er was één houten w.c.-hokje en één buitendouche. Maar we hebben het altijd naar ons zin gehad."

De vroege jaren van de naturistencamping (foto: Omroep Zeeland)

Vrijheid

Haar man Rob herinnert zich nog goed dat de grond een aantal keren is opgehoogd. De grond moest dan gezuiverd worden van stenen en ander onregelmatigheden. "Daar zijn ontzettend veel manuren ingestoken. Maar het was leuk om te doen." De vraag waarom naturisten zoveel moeite doen om een eigen plek te creëren krijgt steeds hetzelfde antwoord. "Vrijheid, blijheid en de saamhorigheid onder de leden," zegt Evelien

Taboe

Het echtpaar komt er tegenwoordig onomwonden voor uit dat ze naturist zijn. Dat was vroeger anders. De twee hadden een zaak in Koudekerke en liepen niet met hun naturisme te koop. "Maar het taboe is er nu wel af," zegt Rob.

Naturisten recreëren op hun camping in Ritthem (foto: Omroep Zeeland)

Kleding

Evelien draagt trouwens vandaag gewoon een jurk. "Het is klerenweer, zoals wij dat noemen. Te koud om naakt te lopen." Dat is sowieso geen verplichting op de camping. "Maar het liefst hebben we het wél," zegt ze lachend. Ook als er bijvoorbeeld takken worden gesnoeid op de camping trekken mannen meestal een broek aan, legt Rob uit.

Op 1 april 2018 moet de camping leeg worden opgeleverd. De nieuwe locatie blijft 'een verrassing' zoals Evelien het noemt.