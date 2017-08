Garagehouder bestolen, gouden tip levert ritje in Ferrari op

(foto: Pascal Pieters)

'Onvoorstelbaar', 'hufters' en 'lafaards'. Het zijn zomaar wat reacties van de in totaal meer dan honderd mensen die reageerden op het bericht van Pieters.

De garagehouder werd zaterdag van duizenden euro's bestolen terwijl hij buiten een auto stond te wassen. "Twee mannen liepen rond 17.00 uur mijn bedrijf binnen, waar zij de kassa leeghaalden en weer vertrokken." Toen Pieters de bewakingsbeelden terugkeek, zag hij dat de daders al verschillende keren voorbij waren gereden, alvorens zij hun slag sloegen. "De één stond op de uitkijk, terwijl de ander geld uit de kassa haalde."

Onherkenbaar

Pieters deed na de ontdekking gelijk aangifte bij de politie. Op de drie foto's die hij vervolgens op Facebook zette, heeft hij de daders onherkenbaar in beeld gebracht. "Ik heb screenshots gemaakt en die online gezet." Hij zette bewust niet de herkenbare beelden online wegens privacyoverwegingen. "Het is meer een oproep aan de daders onder het motto van wees verstandig en meld je."

De camerabeelden die Pieters in handen heeft, zijn zelfs zo scherp dat hij het kenteken van de donkerblauwe Opel Zafira waarmee de mannen aankwamen kan zien. Volgens hem kan het daarom niet lang meer duren voordat het duo wordt gearresteerd.

Ferrari 458

Toch blijft het aanbod voor de gouden tip staan. "Als iemand alsnog met namen en adressen komt van de daders, dan kan diegene een middag in mijn Ferrari 458 rijden." De Ferrari van Pieters is in 2013 gebouwd en maakt deel uit van zijn privécollectie, maar is voor het juiste bedrag te koop. Dergelijke modellen hebben een marktwaarde van tussen de 160.000 en 170.000 euro, aldus de garagehouder.