'Die rups vreet in een paar dagen je buxus weg'

Vooral in Zeeuws-Vlaanderen is het raak. Bij de milieustraat in Terneuzen worden kaalgevreten buxustruiken massaal aangeleverd sinds begin juni, zegt een woordvoerder. En bij tuincentra gaan de bestrijdingsmiddelen voor de rups als zoete broodjes over de toonbank. "Er is superveel vraag naar en het is nog nooit zo explosief geweest als dit jaar ", zegt Maarten Koster van de firma Koster in Axel. Hij heeft verschillende middelen in zijn winkel staan en eentje is al uitverkocht.

Regelmatig mee besproeien

Die middelen zijn niet goedkoop, maar als je je buxusjes wilt behouden moet je ze er toch regelmatig mee besproeien, zegt Bas de Haas van LeJardin -hoveniers in Axel.

Hij ziet dit echt als een plaag en wijst naar de kaalgevreten buxusvormen van Eddy Dobbeleir in Sluiskil. Die schrok flink toen hij de schade zag. De hovenier haalt een aantal rupsen uit een struik, en toont ook poepjes en een cocon. Wie dit in zijn buxusbol vindt, wees gewaarschuwd:

Tuineigenaar Dobbeleir heeft de hovenier opdracht gegeven de struiken te behouden. De kans is volgens Dobbeleir fifty-fifty. "Zoniet dan gaan ze eruit en kiezen we voor een ander soort struik."