Even geen eitje bij het ontbijt

''Bij ons moesten ze er allemaal uit'', zegt bedrijfsleider Chiel Maranus. ''Ik hoop zo snel mogelijk weer eieren te krijgen. Onze leverancier geeft aan dat ze misschien aan het eind van de week komen, misschien pas volgende week. Het is gewoon even afwachten.''

Eierboer

Het is niet zo dat de mensen in Zoutelande van eieren verstoken blijven. ''Dan gaan we naar de eierboer'', zegt een man. Hij is in Zeeland op vakantie en is niet afgeschrikt door het gedoe rond de eieren. ''Ik ben er niet bang door geworden. We eten gewoon door!''

Deze winkel wacht op nieuwe aanvoer van eieren. Voorlopig liggen er broden op de plaats van de eieren. (foto: Omroep Zeeland)

Sinaasappeltje persen

Niet iedereen zal een eitje weten te vinden. Bedrijfsleider Maranus denkt dat het niet echt afbreuk doet aan de vakantievreugde. ''De toeristen kunnen dan even geen compleet ontbijtje doen. Ze moeten het even anders aanpakken. Gewoon een sinaasappeltje persen en een lekker broodje nemen 's ochtends. Dat is toch ook fijn.''