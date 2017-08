Gedupeerde booteigenaar onthutst: boot teruggevonden, motor verdwenen

De boosheid is van zijn gezicht af te lezen als hij vertelt wat er is gebeurd. "Kijk, ik zal u even laten zien wat ze gedaan hebben. Dit is toch geen kleine kabel en die hebben ze gewoon doorgeknipt." Vanochtend ontdekte Remko ineens dat zijn motorboot er niet meer lag. "Toen zijn we gaan kijken en ontdekten we dat de boot twee huizen verderop aan een andere boot vastlag. Zonder motor."

De dieven hebben de kabels doorgeknipt (foto: OZ)

Buitenlandse bende

De politie vermoedt dat er een bende buitenlandse dieven actief is. Remko: "Of het een buitenlandse bende is, durf ik niet te zeggen. Maar het is wel duidelijk dat er hier in Arnemuiden een bende actief is." De afgelopen nacht werden er in totaal 3 buitenboordmotoren gestolen bij Jachthaven Oranjeplaat.

De buitenboordmotor van Remko is gestolen (foto: OZ)

Naar gevoel

Remko houdt er een naar gevoel aan over. "Wat kan ik er aan doen om het te voorkomen? Daar twijfel ik zeer aan. Ik heb geen idee wat ik moet doen om te zorgen dat het niet nog een keer gebeurt." De politie raadt aan om buitenboordmotoren na het varen van de boot te halen en binnen achter slot en grendel te zetten.