'Ik eet geen ijsje meer op straat door die (...)-meeuwen'

De meeuwen gaan er ook regelmatig vandoor met broodjes worst. (foto: Omroep Zeeland)

Ondernemers in de binnenstad vertellen dat meeuwen er regelmatig met ijsjes en broodjes worst vandoor gaan. Een medewerker van een tabakswinkel zegt dat ze regelmatig huilende kinderen de winkel ziet binnenkomen wiens lekkernij door een meeuw ontvreemd is. Volgens de eigenaar van een cafetaria is het probleem vooral dat mensen de meeuwen voeren.

Verboden te voeren

De gemeente Vlissingen hing vorig jaar al verbodsborden op. Maar dat helpt kennelijk niet afdoende. Bezoekers moeten niet alleen de meeuwen niet voeren, maar ook voorzichtig zijn met het eten op straat. Want het is zo verdwenen als een hongerige en brutale meeuw zich erover ontfermt.