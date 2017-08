Mellanie uit Goes krijgt onderscheiding voor redden vader

Mellanie hoorde op de ochtend van 15 oktober vorig jaar een harde klap op zolder. Toen ze zich naar boven snelde om te kijken wat er gebeurd was, zag ze haar vader liggen.

Daarop belde ze 112 en startte met reanimeren. Daarna spoedde ze zich naar beneden om de deur open te doen voor de hulpdiensten die de reanimatie overnamen. Haar vader werd vervolgens met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Haar vader bleek een hartstilstand te hebben gehad en door Mellanie's kordate optreden heeft hij dat overleefd. Momenteel gaat het bovenverwachting goed met de vader van Mellanie en de verwachting is dat hij volledig zal herstellen.

Het getuigschrift dat ze ontving is van het Carnegie Heldenfonds. De uitreiking van het getuigschrift was als verrassing en uit dankbaarheid geregeld door de opa van Mellanie.

Het Carnegie Heldenfonds is opgericht met als doel het verlenen van onderscheidingen en beloningen aan mensen die met gevaar voor eigen leven iemands leven hebben gered of dat hebben geprobeerd te doen. Inmiddels kunnen ook personen die met gevaar voor eigen lijf en goed voor een ander in de bres zijn gesprongen onderscheiden worden.