Zwaargewonde bij explosie Westkapelle

In Westkapelle is vanavond iemand zwaargewond geraakt bij een brand met een explosie. Een tweede persoon liep lichte verwondingen op. Het incident vond plaats in een tuin tussen de Koudorpstraat en de Molenweg. Wat er precies is misgegaan is nog niet duidelijk.

Een woordvoerder van de veiligheidsregio laat weten dat er op het moment van de brand isolatiewerkzaamheden werden verricht. Er ontstond een explosie en brand. De zwaargewonde is met de ambulance naar een ziekenhuis gebracht. De opgeroepen traumahelikopter was al geland in Westkapelle, maar hoefde de gewonde niet meer te vervoeren. Ziekenhuis Bij het incident werden twee blusploegen, twee ambulances en een traumahelikopter opgeroepen. Uiteindelijk is er maar een blusvoertuig ingezet en is het slachtoffer met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht.