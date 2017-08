Knallen gehoord in Zeeland (foto: Omroep Zeeland / Jan Daniels)

Op verschillende plaatsen in Zeeland zijn rond 22.15 uur twee luide knallen gehoord. Verschillende mensen maken melding van trillende ramen. In Terneuzen en Vlissingen bijvoorbeeld.

Update: Interventie door F-16's leidt tot knallen in Zeeland

Straaljagers

Het is nog niet duidelijk wat er aan de hand is. Mogelijk gaat het om vliegtuigen die door de geluidsbarrière zijn gegaan. Mensen maken ook melding van meerdere straaljagers in de lucht op het moment van de knallen.

Het ministerie van Defensie liet eerder weten dat F-16's vanaf vandaag luchtgevechten trainen boven Noord-Brabant. Mogelijk hebben de knallen daar mee te maken. F-16-vliegers van vliegbasis Volkel trainen daarbij gesimuleerde luchtgevechten. De F-16's maken volgens defensie hierbij gebruik van een gereserveerd militair luchtruim boven Noord-Brabant en een gereserveerd luchtruim boven België.