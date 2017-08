Zeeland wordt wakker: F-16's, explosie en meeuwen

Een vlieger zit in de cockpit van een F-16 met op de achtergrond een tweede F-16 in de lucht (foto: Ministerie van Defensie)

Harde knallen

In Zeeland waren gisteravond op verschillende plekken harde knallen te horen. Het geluid werd veroorzaakt door twee F-16's die door de geluidsbarrière vlogen. De kisten waren op weg naar een passagiersvliegtuig omdat dat toestel het contact met de verkeerstoren was verloren.

De brandweer kwam met één blusvoertuig ter plaatse. (foto: HVZeeland)

Explosie

In Westkapelle is iemand zwaargewond geraakt bij een brand met een explosie. Een tweede persoon liep lichte verwondingen op. Wat er precies is misgegaan, is nog niet bekend.

De gemeente Vlissingen hing vorig jaar al verbodsborden op. (foto: Omroep Zeeland)

Brutale meeuwen

De meeuwen in de Vlissingse binnenstad worden steeds brutaler: maandagmiddag ging er een meeuw vandoor met het ijs van een toeriste en ze is niet de eerste die dit overkomt.

De motorboot van Remko, waarvan de motor gestolen is (foto: Omroep Zeeland)

Buitenboordmotor gestolen

Remko werd het slachtoffer van de bende die in Zeeland buitenboordmotoren steelt. Gisteren ontdekte hij dat zijn boot weg was uit Jachthaven Oranjeplaat. Het vaartuig vond hij terug, maar de buitenboordmotor was verdwenen.

Nieuwsgierige koeien tussen Meliskerke en Aagtekerke (foto: Jan Hollestelle)

Het weer

Vanochtend is het eerst nog een tijdje droog maar de bewolking neemt verder toe, en aan het eind van ochtend komen de eerste buien opzetten vanuit België. Gedurende de middag kan het af en toe even flink regenen. Bij een matige noordelijke wind wordt het slechts 20 graden. Vanavond en vannacht wordt het droog met een paar opklaringen.