Jongens opgepakt na biertje drinken op dak van school

(foto: Politie)

Agenten die bij het pand kwamen vanwege de melding, zagen al twee fietsen en een scooter staan. De politie is daarop samen met de beveiliging via het pand het dak opgegaan. Op dat moment werden de drie gezien via de warmtecamera.

Handen omhoog

Omdat de politie niet wist om wie het ging, moesten de jongen met hun handen omhoog op hun knieën gaan zitten. Op het dak lagen bierflesjes en zakken chips. Volgens de politie waren de drie oud-leerlingen van de school en hadden die op het dak een biertje gedronken.

De politie heeft de drie verhoord op het bureau in Goes, schrijft de politie op Facebook. Uiteindelijk mochten de drie naar huis met twee bekeuringen per persoon; een voor baldadigheid, een andere voor het achterlaten van afval.