Discotheek in Renesse laat 11-jarigen binnen

Om te garanderen dat het feest alcoholvrij is werd bij iedereen een blaastest afgenomen. Ook kregen de bezoekers bij de entree meteen een glaasje fris aangeboden. Binnen in de discotheek was de biertap verstopt achter een stapel glazen.

Bezoekers opvoeden

Eigenaar Jeroen Giele zegt dat hij niks verdient op een avond als deze, maar zich wel enorm vermaakt. Volgens hem is het leuk dat er eens een avondje geen alcohol in het spel is en het personeel niet hoeft op te letten wie wel en wie niet mag drinken. Tegelijkertijd hoopt hij zijn bezoekers van de toekomst op te voeden en te laten zien dat een avond zonder alcohol ook leuk is.

(foto: Omroep Zeeland)

De nuchtere tieners werden vermaakt door drie artiesten: Ricardo Castano & MC Ruben en Justice Toch bekend van de hit Laden. De muziek alleen bleek genoeg om de jongeren aan het dansen te krijgen.

Deze zomer vindt er bij discotheek Pinky vier keer een frisfeest plaats op maandagavond. Zowel alcohol als energiedrank verdwijnt uit de zaak, roken is niet toegestaan en bij de ingang ondergaan de bezoekers eerst een blaastest. De feesten duren van 19.00 tot 23.00 uur en je mag alleen binnen als je met legitimatie kan aantonen dat je niet jonger dan 11 jaar en niet ouder dan 15 bent.

Op een normale avond in discotheek Pinky mogen jongeren vanaf 16 jaar oud binnen. Drinken mag pas vanaf 18 jaar, daarom krijgen jongeren onder die leeftijd een ander soort bandje om. Maandag 14 en 21 augustus zijn er opnieuw frisfeesten.