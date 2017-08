'F-16's door geluidsbarrière vanwege verkeerd cijfertje'

Een F16 in de lucht (foto: Ministerie van Defensie)

"Zij moeten een aantal cijfers invoeren in het systeem om contact te krijgen", zegt majoor Theo van Lochem van het Air Operations Control Station. "Daarbij is één cijfertje verkeerd ingevoerd, waardoor ze niet op de juiste frequentie zaten."

Volgens Van Lochem hebben de toestellen altijd contact met een luchtverkeersleidingsinstantie. "Zoals bijvoorbeeld Schiphol of Maastricht. En op het moment dat die verbinding er niet is, zou dat een potentieel gevaar kunnen zijn. Wij als luchtmacht willen die voorkomen of oplossen."

De twee F-16's die daarom de lucht in werden gestuurd zijn naast het passagiersvliegtuig gaan vliegen om contact te krijgen met de crew in de cockpit. "Ze kunnen dan eventueel met handgebaren duidelijk maken dat ze geen contact meer hebben met de grond", zegt Van Lochem. "En ze kunnen ook aangeven welke frequentie ze moeten invoeren om weer in contact te komen."

In uiterste noodgevallen sturen we de F-16's boven de snelheid van het geluid." majoor Theo van Lochem, AOCS

De harde knallen die te horen waren, had met de snelheid te maken die de straaljagers vlogen. De Luchtmacht wil een toestel dat mogelijk een dreiging vormt zo snel mogelijk onderscheppen. "In uiterste noodgevallen sturen we de F-16's daarom boven de snelheid van het geluid. Als ze door de snelheid van het geluid heen gaan. Dan ontstaat er een knal, een sonic boom zoals ze dat noemen."

De Luchtmacht snapt dat mensen zijn geschrokken van de twee harde knallen. "Maar we hopen ook dat mensen enigszins begrijpen dat het nodig is. Het is in belang van Nederland om ongewenste situaties, mogelijk dreigende situaties, te voorkomen."

