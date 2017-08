Diabetespatiënte: Zonder pompje staat mijn leven op het spel

Bij diabetespatiënten die de inwendige pomp gebruiken, slaat de normale manier van insuline spuiten niet aan. Daarom wordt er bij hen een pompje in de buikwand geplaatst.

Levensgevaarlijke bloedwaardes

Voor Sandy was het inwendige pompje een redding. Voordat zij in 2008 haar eerste pompje geïmplanteerd kreeg, waren haar bloedwaardes extreem hoog. "Normaal moeten die tussen de vier en acht zitten, bij mij waren ze rond de zestig, één keer zelfs 96", vertelt Sandy.

Zonder die pomp had ik mijn man en zoontje niet gehad." Sandy De Muynck, afhankelijk van inwendige insulinepomp

Op de gebruikelijke insulinespuiten reageert haar lichaam nauwelijks. Ze lag tientallen weken per jaar aan een infuus in het ziekenhuis. Haar lichaam raakt steeds verder beschadigd. Haar zenuwen en organen zijn beschadigd, zij is bijna blind en gebruikt een rolstoel.

Een inwendige insulinepompje kan hoge doseringen insuline rechtstreeks in de lever afgeven. Het pompje heeft Sandy een leven teruggegeven. "Anders had ik dit allemaal niet gehad", zegt ze, wijzend op haar man en haar zoontje van anderhalf.

Sandy De Muynck met haar zoontje (foto: Omroep Zeeland)

Medtronics heeft niet gereageerd op vragen die Omroep Zeeland heeft gesteld over het uit de productie nemen van de inwendige insulinepomp. Op internet is wel een verklaring te vinden: "De afgelopen jaren hebben we, ondanks onze inspanningen, te maken gehad met een toenemend aantal onderdelen die aan het einde van de levensduur kwamen of niet meer door de leverancier geleverd werden. Dit leidde tot onderbrekingen in de levering en een tekort aan producten. De implanteerbare pomp is daardoor op lange termijn helaas niet te handhaven."

Geen optie

Medtronic biedt patiënten een kosteloze overstap aan op een uitwendige pomp. Voor Sandy is dat geen optie: "Die heb ik gehad, maar die werkte niet bij mij. Ik ben echt aangewezen op de inwendige pomp."

inwendige insulinepomp van Medtronic (foto: Website Medtronic)

In Nederland zijn zeventig patiënten die baat hebben bij dit pompje. De Diabetesvereniging Nederland roept fabrikant Medtronic op het besluit te stoppen met de productie terug te draaien. Bezorgde patiënten zijn een petitie gestart.